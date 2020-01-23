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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Більше $100 млн – Зеленський про майбутні інвестиції в Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що у розмовах з інвесторами йдеться про серйозні вкладення в Україну, які перевищують $100, $200, $300 млн.

Зеленський додав, що вже провів кілька детальних зустрічей з представниками великих компаній. За тиждень в Україну мають прибути дві делегації.

– Хочеться, щоб інвестори увійшли на відкритий ринок, коли буде приватизація. Відкриті конкурси, не буде жодної переваги, це стосується і українських, і західних інвесторів. Україна повинна бути відкритою для всіх, – сказав президент.

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Зеленський також згадав про те, що вже не вперше запрошує інвесторів в Україну, і для них готуються детальні програми.

 

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що інвесторам, які вкладають в Україну від $100 млн, нададуть персональних менеджерів від уряду.

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