Коммунальные счета киевлян попали в сеть: что случилось

Из-за уязвимости в сервисе онлайн-оплаты коммунальных услуг ГИВЦ (Главный информационно-вычислительный центр) данные жителей Киева оказались в открытом доступе.

На это обратили внимание пользователи Facebook, опубликовав соответствующие скриншоты.

Перейдя по определенной ссылке, можно было узнать ФИО владельца квартиры, ее площадь, сколько человек там прописаны, размеры всех коммунальных платежей, а также наличие задолженности и субсидии.

Уязвимость уже исправлена. В Департаменте информационно-комуникационных технологий КГГА заверили, что счета больше не находятся в свободном доступе.

Читайте: Удешевление отопления – первые города, где придут платежки по сниженным тарифам

Чиновники сказали, что в качестве дополнительной меры защиты введено ограничение на количество запросов с одного IP-адреса и проверку с помощью авторизационного ключа.

Также в КГГА отметили, что не зафиксировано случаев утечки персональных данных через счета-сообщения.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что суммы в платежках за отопление и горячую воду будет снижено до 30%.

Источник: ain.ua