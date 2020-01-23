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Факти / Україна / Суспільство

У Польщі зростає нетерпимість до українців – Рада Європи

У Польщі громадяни України все найчастіше стають об’єктами ненависті та жертвами злочинів..

Про це йдеться в доповіді Ради Європи Про захист національних меншин у Польщі.

За статистикою, є тенденція до зростання числа висловлювань, мотивованих ненавистю.

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Експерти Ради Європи звернули увагу, що найбільш вразливою групою є мусульмани, а також єврейська меншина, цигани та все частіше українці.

– Необхідно терміново вирішити проблему непорозуміння, недовіри до влади і відсутності ефективного розслідування та судового переслідування передбачуваних злочинів на грунті ненависті, – відзначили в Раді Європи.

Раніше Факти ICTV писали, що 85% українців проти надання російській статусу державної.

Джерело: Council of Europe

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