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Факты / Украина

“Работал на спецслужбы Украины”: ФСБ задержала крымчанина

В ФСБ заявили о задержании в Крыму жителя полуострова, который якобы по заданию украинских спецслужб оборудовал тайники с боеприпасами.

Российские силовики утверждают, что в Симферополе во время обысков в оборудованных крымчанином тайниках нашли девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг.

Против мужчины Управление ФСБ России в оккупированном Крыму и Севастополе возбудило “уголовные дела по ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору)”.

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Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в ноябре 2019 года в Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая якобы собирала секретную военную информацию по заданию украинской разведки. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело о госизмене. Максимальное наказание по этой статье УК – 20 лет лишения свободы.

Источник: УНИАН

Фото: Dreamstime

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