PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

“Працював на спецслужби України”: ФСБ затримала кримчанина

У ФСБ заявили про затримання в Криму жителя півострова, який нібито за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами.

Російські силовики стверджують, що у Сімферополі під час обшуків в облаштованих кримчанином схованках знайшли дев’ять електродетонаторів, три запали, запальники уповільненої дії та бризантну вибухову речовину загальною масою понад 5 кг.

Проти чоловіка Управління ФСБ Росії в окупованому Криму і Севастополі порушило “кримінальні справи за ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою)”.

Читайте: Загрози вторгнення немає! Розвідка оцінила ризики нападу окупантів на Україну

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретну інформацію за завданням української розвідки. Стосовно затриманої порушено кримінальну справу про держзраду. Максимальне покарання за цією статтею КК – 20 років позбавлення волі.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка