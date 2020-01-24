“Працював на спецслужби України”: ФСБ затримала кримчанина

У ФСБ заявили про затримання в Криму жителя півострова, який нібито за завданням українських спецслужб обладнав схрони з боєприпасами.

Російські силовики стверджують, що у Сімферополі під час обшуків в облаштованих кримчанином схованках знайшли дев’ять електродетонаторів, три запали, запальники уповільненої дії та бризантну вибухову речовину загальною масою понад 5 кг.

Проти чоловіка Управління ФСБ Росії в окупованому Криму і Севастополі порушило “кримінальні справи за ч.2 ст. 222, ч.2 ст. 222.1 КК РФ (незаконне придбання, зберігання, перевезення вибухових речовин і боєприпасів, вчинені групою осіб за попередньою змовою)”.

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Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року у Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретну інформацію за завданням української розвідки. Стосовно затриманої порушено кримінальну справу про держзраду. Максимальне покарання за цією статтею КК – 20 років позбавлення волі.