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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина получит €1,25 млрд от продажи евробондов 27 января – НБУ

В Экспертном платформе Национального банка Украины сообщили, что средства от размещения рекордно дешевых евробондов поступят в бюджет Украины 27 января.

Они будут размещены и оплачены в указанную дату. От них планируют получить €1,25 млрд.

– Процент по 10-летним бондам составляет 4,375% годовых и является самой низкой ставкой еврозаимствований в украинской истории, – сообщает Экспертная платформа НБУ.

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Сейчас в мире наблюдается снижение доходности еврооблигаций правительств из-за замедления инфляции в развитых странах.

Например, Германия выпускает евробонды с отрицательной ставкой.

Доходность ценных бумаг правительства Украины на вторичном рынке снизилась. Украинские суверенные евробонды упали на 3%.

К слову, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина ожидает получения новой программы от МВФ в ближайшее время.

Источник: Экспертная платформа НБУ

Фото: Dreamstime

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