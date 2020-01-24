Зеленский обсудил с Нетаньяху отказы украинцам во въезде в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху проблему многочисленных отказов украинским гражданам во въезде в Израиль.

– Решение этого вопроса должно оставаться в фокусе особого внимания причастных органов обеих стран. Стороны должны продолжить совместную работу с целью урегулирования ситуации в ближайшее время, – заявил Зеленский во время встречи в рамках рабочего визита в Израиль.

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В ноябре 2019 Украина и Израиль заявили о создании совместной полицейской оперативной группы для улучшения ситуации во время прохождения гражданами обеих стран пограничного контроля.

Ранее Владимир Зеленский отметил, что украинский народ, как никакой другой, хорошо понимает трагедию Холокоста, которая произошла с евреями во время Второй мировой войны.