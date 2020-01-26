Аномально теплая погода: почему в Украине исчезнет зима

Украинцам придется привыкать к такому климату, которому характерно отсутствие метеорологической зимы.

В этом году в Киеве до третьей декады января так и не зафиксирован период, когда средняя суточная температура ниже 0 градусов продержалась пять дней подряд.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института, старший научный сотрудник, кандидат географических наук Вера Балабух.

– Было три зимних дня. В декабре семь, но не подряд, – отметила Балабух.

По ее словам, метеорологи ожидают аномально теплый февраль, а также раннюю и теплую весну.

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– Морозы, которые у нас были раньше, связаны с Сибирским антициклоном. Сейчас его нет. Осенью и зимой преобладают области высокого давления, связанные с Азорским антициклоном, который приносит прогретый и сухой воздух. Если он идет с Атлантики, то тоже теплый и влажный. С этим связаны туманы, – добавила Балабух.

Эксперт по климату также добавила, что в Украине все больше так называемых “тропических дней” – когда температура воздуха не опускается ниже 20 градусов в течение суток.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения назвала изменение климата главной проблемой для здоровья людей в будущем.