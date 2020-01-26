Аномально тепла погода: чому в Україні зникне зима

Українцям, вірогідно, доведеться звикати до такого клімату, якому характерна відсутність метеорологічної зими.

У цьому році в Києві до третьої декади січня так і не зафіксовано період, коли середня добова температура нижче 0 градусів протрималася п’ять днів поспіль.

Про це розповіла завідувачка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту, старший науковий співробітник, кандидат географічних наук Віра Балабух.

– Було три зимових дні. У грудні сім, але не підряд, – зазначила Балабух.

За її словами, метеорологи очікують аномально теплий лютий, а також ранню і теплу весну.

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– Морози, які у нас були раніше, пов’язані з Сибірським антициклоном. Зараз його немає. Восени і взимку переважають області високого тиску, пов’язані з Азорським антициклоном, який приносить прогріте і сухе повітря. Якщо він йде з Атлантики, то теж тепле і вологе. З цим пов’язані тумани, – додала Балабух.

Експерт з питань клімату також додала, що в Україні все більше так званих “тропічних днів” – коли температура повітря не опускається нижче 20 градусів протягом доби.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров’я назвала зміну клімату головною проблемою для здоров’я людей у майбутньому.