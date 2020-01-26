Зеленський вирушив до Польщі: з ким зустрінеться президент

26 січня президент Володимир Зеленський прибуде з робочим візитом до Польщі. Він буде знаходиться в країні 26-27 січня.

Під час візиту глави України відбудеться зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Також Зеленський візьме участь у пам’ятних заходах з нагоди 75-ї річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау, які відбудуться в Освенцимі.

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Перший концтабір під час Другої Світової війни німецькі війська створили у польському місті Освенцим. Йому дали назву Аушвіц.

У ньому були вбиті близько 1,4 млн осіб, 1,1 млн з яких – євреї. Після завершення війни на місці концентраційного табору створили музей.

До слова, під час візиту до Ізраїлю Володимир Зеленський і делегація України відмовилися від участі у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту.

Вони поступилися своїми місцями людям, які пережили зазначену трагедію.