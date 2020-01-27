У 2020 році в Україні буде відкрито сотні нових шкіл, садочків та стадіонів. Дніпропетровська область лідирує в цьому проекті, як і в попередні роки. Про це написав у Facebook радник прем’єр-міністра Юрій Голик, коментуючи процес на прикладі реконструкції опорних шкіл.

Опорна школа в Перещепиному Дніпропетровської області. Перші два фото – школа ще влітку цього року і проект того, як вона буде виглядати після реконструкції. Усі наступні фото – з офіційного сайту Дніпропетровської ОДА – як школа змінюється на очах і виглядає зараз, – повідомив Голик.











Дніпропетровська область лідирує в проекті Велике будівництво – Юрій Голик / 3 фотографии

Добре, коли є спадкоємність, а всі проекти тривають і реалізовуються, зазначив радник прем’єра, який обіймав посаду радника голови Дніпропетровської ОДА в 2015-2019 роках.

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Голик нагадав, що цього року по всій Україні будуть введені в експлуатацію 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і відремонтовано 4 000 км доріг. У проекті Велике будівництво Дніпропетровська область точно буде однією з лідерів. І це класно, додав він.

Нагадаємо, в кінці 2019 року радник прем’єр-міністра презентував свою книгу Нескінченність не для слабаків, в якій описано, як Дніпропетровська обласна адміністрація під керівництвом Валентина Резніченко реалізувала близько 2 000 інфраструктурних проектів.