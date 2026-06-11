Размер денежного довольствия военнослужащих зависит не только от воинского звания или выслуги лет. Одним из ключевых факторов, влияющих на зарплату, остается тарифный разряд. Именно он определяет базовый должностной оклад для конкретной должности и является основой дальнейших начислений.

В Министерстве обороны пояснили, что система тарифных разрядов позволяет разграничить должности по степени ответственности, сложности задач и объему полномочий.

Поэтому военнослужащие на разных должностях могут получать разные должностные оклады даже при одинаковом воинском звании.

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Что такое тарифный разряд ВСУ и на что влияет его размер читайте в нашем материале.

Тарифный разряд ВСУ: что это

Тарифный разряд ВСУ – это показатель, определяющий место конкретной должности в тарифной сетке и влияющий на размер должностного оклада военнослужащего.

Если объяснить проще, то каждой должности в штате воинской части присваивается определенный разряд. Чем выше ответственность и сложность работы, тем выше будет тарифный разряд и, соответственно, должностной оклад.

В настоящее время в Вооруженных силах Украины действует система из 60 тарифных разрядов. Первый разряд самый низкий, а 60-й — самый высокий.

Из чего состоит денежное довольствие военных

В Министерстве обороны отмечают, что выплата денежного довольствия военнослужащим регламентируется действующим законодательством и состоит из нескольких частей.

В ежемесячные основные виды денежного довольствия входят:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавка за выслугу лет.

Военнослужащие могут получать ежемесячные дополнительные выплаты:

повышение должностного оклада;

надбавки;

доплаты;

ремии.

Отдельно предусмотрены единовременные дополнительные выплаты. К ним относятся различные виды материальной помощи и вознаграждения, в частности, за выполнение специальных задач или уничтожение вражеской техники.

В то же время, основой для расчета большинства выплат остается именно должностной оклад, который напрямую зависит от тарифного разряда.

От чего зависит тарифный разряд ВСУ

Главным критерием является должность, которую занимает военный. Для каждого штатного поста предусмотрен отдельный тарифный разряд, закрепленный нормативными документами.

Размеры должностных окладов определяются в соответствии с постановлением №704 и приказом Министерства обороны №90.

После назначения должность соответствующий должностной оклад устанавливается приказом командира воинской части.

Следовательно, тарифный разряд не избирается военнослужащим самостоятельно, а привязывается к конкретной должности в штате.

Тарифный разряд ВСУ 2026: какие оклады имеют офицеры

Для офицерского состава предусмотрены более высокие тарифные разряды и, соответственно, большие должностные оклады.

Например:

командир взвода имеет 12 тарифный разряд и должностной оклад 3 440 грн;

командир роты — 19 тарифный разряд и оклад 4 370 грн;

командир батальона — 24 тарифный разряд и оклад 5 070 грн;

командир полка — 31 тарифный разряд и оклад 6 060 грн;

командир бригады — 39 тарифный разряд и оклад 7 190 грн;

командующий войсками — 58 тарифный разряд и оклад 9 870 грн.

Эти суммы являются только должностными окладами и не отражают полного размера денежного довольствия, поскольку к ним добавляются другие выплаты и надбавки.

Какие тарифные разряды имеют солдаты, сержанты и старшины

Для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава в основном используются тарифные разряды от 1 до 12.

В частности:

курсант имеет 1 тарифный разряд и должностной оклад 2470 грн;

телеграфист — 2 тарифный разряд и оклад 2 550 грн;

стрелок — 3 тарифный разряд и оклад 2 640 грн;

начальник разведывательного пункта — 6 тарифный разряд и оклад 2 910 грн.

Несмотря на относительно небольшие должностные оклады, фактическое денежное довольствие военнослужащих может быть существенно больше благодаря надбавкам, премиям и дополнительным вознаграждениям.

Тарифный разряд ВСУ: как узнать свой

Информацию о тарифном разряде можно получить в кадровом подразделении воинской части или ознакомившись с документами о занимаемой должности.

Более того, для ориентировочного расчета будущего денежного довольствия можно воспользоваться специальным калькулятором на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Как устанавливают тарифный разряд ВСУ

Для каждой должности в штатном расписании заранее определен соответствующий тарифный разряд. После назначения военнослужащего на эту должность он автоматически получает должностной оклад, соответствующий установленному разряду.

Именно поэтому тарифный разряд является одним из базовых элементов системы денежного довольствия в армии. Он определяет размер должностного оклада и влияет на общий уровень выплат, получаемых военнослужащим.

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