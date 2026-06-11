В пятницу, 12 июня, в Украине не планируется применение мер ограничения электроснабжения.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 12 июня применяться не будут

— Завтра, в пятницу, применение ограничительных мер не планируется, — говорится в сообщении.

В энергетической компании советуют перенести использование мощных электроприборов на дневное время — с 11:00 до 15:00.

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В то же время рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы — с 18:00 до 22:00.

Напомним, по состоянию на утро 11 июня из-за российских атак были отключения электроэнергии в шести прифронтовых областях.

Как сообщили в Укрэнерго, речь идет о Сумской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга было на 1,2% ниже уровня предыдущего дня.

Причиной этого является установление ясной погоды на всей территории Украины, что способствует эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

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