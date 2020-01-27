Милованов пояснил, для чего инвесторам няни и чем они помогут

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что идея инвестиционной няни заключается в подписании договора между инвестором и Кабинетом министров.

В нем будут конкретные условия, благодаря которым украинское правительство и инвестор будут отвечать за нарушения в международных судах.

– Таким образом мы показываем, что не будем ничего придумывать… Если правительство подписало и это может быть принято в международных судах, то условия придется выполнять. То есть это конкретное действие, которое направлено на то, чтобы гарантировать инвесторам верховенство права, – сказал Милованов.

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По его словам, также необходимо обеспечить верховенство права в Украине, для чего необходимы реформы судебной системы и правоохранительных органов.

Министр добавил, что подписание соглашений с инвесторами можно будет сравнить с такими, которые страна подписывает с МВФ или ЕБРР.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что инвестиционных нянь предоставят инвесторам, которые вложат в Украину не менее $100 млн.