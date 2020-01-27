Милованов пояснив, для чого інвесторам няні і чим вони допоможуть

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що ідея інвестиційної няні полягає у підписанні договору між інвестором та Кабінетом міністрів.

У ньому будуть конкретні умови, завдяки яким український уряд та інвестор відповідатимуть за порушення у міжнародних судах.

– Таким чином ми показуємо, що не будемо нічого придумувати… Якщо вже уряд підписав і це може бути прийнято в міжнародних судах, то умови доведеться виконувати. Тобто це конкретна дія, яка спрямована на те, щоб гарантувати інвесторам верховенство права, – сказав Милованов.

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За його словами, також необхідно забезпечити верховенство права в Україні, для чого необхідні реформи судової системи і правоохоронних органів.

Міністр додав, що підписання угод з інвесторами можна буде порівняти з такими, які країна підписує з МВФ або ЄБРР.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що інвестиційних нянь нададуть інвесторам, які вкладуть в Україну щонайменше $100 млн.