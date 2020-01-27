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Факты / Украина

Освобождение Аушвица: Зеленский принял участие в мероприятиях к годовщине события

В Польше прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Они проходили в Государственном музее концлагеря.

На них присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Воспоминаниями о страшной трагедии делились бывшие пленники Аушвица, которым удалось пережить Холокост.

Они также призвали лидеров стран не забывать о ней.

– Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда, – заявила 95-летняя Бат-Шева Даган.

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Зеленский также поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке вместе с другими лидерами делегаций в Польше.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что градус напряженности между Украиной и Польшей удалось снизить.

Источник: Офис президента

Фото: Офис Президента

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