Освобождение Аушвица: Зеленский принял участие в мероприятиях к годовщине события

В Польше прошли мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау. Они проходили в Государственном музее концлагеря.
На них присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский. Воспоминаниями о страшной трагедии делились бывшие пленники Аушвица, которым удалось пережить Холокост.
Они также призвали лидеров стран не забывать о ней.
– Вы все должны постараться, чтобы память об этом месте и о других местах, где людей отправляли на смерть, сохранялась, и чтобы это больше не повторилось никогда, – заявила 95-летняя Бат-Шева Даган.
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Зеленский также поставил зажженную лампаду к доске памяти с надписью на украинском языке вместе с другими лидерами делегаций в Польше.
К слову, Владимир Зеленский заявил, что градус напряженности между Украиной и Польшей удалось снизить.