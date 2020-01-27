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Факти / Україна

Визволення Аушвіцу: Зеленський взяв участь у заходах до річниці події

У Польщі відбулися заходи, що присвячені 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау. Вони проходили у Державному музеї концтабору.

На них був присутній і президент України Володимир Зеленський. Спогадами про страшну трагедію ділилися колишні бранці Аушвіца, яким вдалося пережити Голокост.

Вони також закликали лідерів країн не забувати про неї.

– Ви всі повинні постаратися, щоб пам’ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи, – заявила 95-річна Бат-Шева Даган.

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Зеленський також поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою разом з іншими лідерами делегацій у Польщі.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що градус напруженості між Україною і Польщею вдалося знизити.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

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