Рада поддержала изменение в Налоговый кодекс

Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект №1210 относительно внесения изменений в Налоговый кодекс.

Решение поддержали 283 нардепа.

Согласно законопроекту, будет увеличен объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и возобновлено возмещение НДС при экспорте сои и рапса.

Также в Украине появятся международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементация норм, предусмотренных Планом противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS), реформирование института финансовой ответственности и совершенствование процедуры администрирования налогов и сборов.

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Закон усовершенствует процедуру обжалования решений органов контроля путем создания постоянного совещательного органа при центральном органе исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную финансовую политику, а именно Апелляционного совета по вопросам рассмотрения жалоб налогоплательщиков.

В его полномочия будет входить рассмотрение жалоб на решения центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную налоговую политику в предусмотренных Налоговым кодексом случаях.

Напомним, в октябре Европейская бизнес ассоциация, которая объединяет более 1 тыс. украинских и иностранных компаний, работающих в Украине, направила официальное письмо председателю комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с существенными замечаниями по законопроекту №1210.