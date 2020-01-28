Погода в Украине 28 января будет преимущественно облачной.
Дожди местами пройдут в западных и южных областях страны, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях и Крыму.
Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла. Днем в Украине следует ожидать 2-8° с отметкой плюс.
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В Киеве сегодня без осадков.
Ночью столбики термометров покажут 0-2°, а днем будет несколько теплее – 4-6° выше нуля.
Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю с 27 по 31 января 2020 года.
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