PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Погода в Украине на 28 января (КАРТА)

Погода в Украине 28 января будет преимущественно облачной.

Дожди местами пройдут в западных и южных областях страны, а также в Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Полтавской областях и Крыму.

Ветер юго-восточный 5-10 м/с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла. Днем в Украине следует ожидать 2-8° с отметкой плюс.

Читайте: Аномально теплая погода: почему в Украине исчезнет зима

В Киеве сегодня без осадков.

Ночью столбики термометров покажут 0-2°, а днем ​​будет несколько теплее – 4-6° выше нуля.

Погода в Україні

Факты ICTV также публиковали прогноз погоды на неделю с 27 по 31 января 2020 года.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка