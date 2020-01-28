Пожежа в Одесі: Зеленський присвоїв звання Герой України двом загиблим

28 січня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблим під час пожежі в одеському коледжі викладачеві вищої математики Ганні Бортюк та командирові відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області Сергію Шатохіну.
– За героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі в одеському коледжі, – йдеться в указі.
Також Зеленський посмертно присвоїв загиблим орден Золота Зірка.
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Зазначимо, під час пожежі Ганна Бортюк рятувала студентів, коли втретє поверталася – жінка загинула.
Сергій Шатохін під час пожежі впав з пожежної драбини. Від отриманих травм він загинув.
Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одесі загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Від вогню загинули 16 осіб.
Раніше Факти ICTV писали, що після пожежі в коледжі звільнили обласне керівництво ДСНС.