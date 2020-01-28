PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Пожежа в Одесі: Зеленський присвоїв звання Герой України двом загиблим

28 січня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України загиблим під час пожежі в одеському коледжі викладачеві вищої математики Ганні Бортюк та командирові відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області Сергію Шатохіну.

–  За героїзм і самопожертву, виявлені при рятуванні людей під час пожежі в одеському коледжі, – йдеться в указі.

Також Зеленський посмертно присвоїв загиблим орден Золота Зірка.

Читайте: Пожежа в Одесі – повний список жертв

Зазначимо, під час пожежі Ганна Бортюк рятувала студентів, коли втретє поверталася – жінка загинула.

Сергій Шатохін під час пожежі впав з пожежної драбини. Від отриманих травм він загинув.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в Одесі загорівся коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Від вогню загинули 16 осіб.

Раніше Факти ICTV писали, що після пожежі в коледжі звільнили обласне керівництво ДСНС.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс Президента

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка