Пожар в Одессе – полный список жертв

По состоянию на 12 декабря из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Число жертв в результате пожара возросло до 16.

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Во время пожара всего пострадало 47 человек, из которых 16 погибло.

Список погибших:

5 декабря -Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1.

5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г. р., преподаватель.

5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г. р, секретарь колледжа.

6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г. р.

7 декабря -Третякова Наталья Алексеевна, 1971 г. р, преподаватель.

7 декабря – Беженара Елена Валерьевна 1995 г. р, лаборант колледжа

7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).

7 декабря -Шатохин Сергей Николаевич умер в ГКБ №1.

8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).

8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).

9 декабря – 1 личность устанавливается;

9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р, заместитель директора института.

11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г. р.

11 декабря – 1 личность устанавливается.

11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г. р.

11 декабря – 1 личность устанавливается.

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Медицинскую помощь оказывали 33 лицам: 18 подростков, 15 взрослых.

На стационарном лечении находятся 10 человек, из которых 7 взрослых и 3 ребенка.

Правоохранительные органы и судебно-медицинская экспертиза осуществляют идентификацию погибших, из них:

2 человека умерли в больнице;

7 человек идентифицированы вероятно – осуществляются экспертизы;

5 человек идентифицированы;

2 человека – устанавливаются.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.