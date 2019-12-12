Пожар в Одессе – полный список жертв

По состоянию на 12 декабря из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Число жертв в результате пожара возросло до 16.
Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Во время пожара всего пострадало 47 человек, из которых 16 погибло.
Список погибших:
- 5 декабря -Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1.
- 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г. р., преподаватель.
- 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г. р, секретарь колледжа.
- 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г. р.
- 7 декабря -Третякова Наталья Алексеевна, 1971 г. р, преподаватель.
- 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна 1995 г. р, лаборант колледжа
- 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
- 7 декабря -Шатохин Сергей Николаевич умер в ГКБ №1.
- 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
- 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
- 9 декабря – 1 личность устанавливается;
- 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р, заместитель директора института.
- 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г. р.
- 11 декабря – 1 личность устанавливается.
- 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г. р.
- 11 декабря – 1 личность устанавливается.
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Медицинскую помощь оказывали 33 лицам: 18 подростков, 15 взрослых.
На стационарном лечении находятся 10 человек, из которых 7 взрослых и 3 ребенка.
Правоохранительные органы и судебно-медицинская экспертиза осуществляют идентификацию погибших, из них:
- 2 человека умерли в больнице;
- 7 человек идентифицированы вероятно – осуществляются экспертизы;
- 5 человек идентифицированы;
- 2 человека – устанавливаются.
Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.