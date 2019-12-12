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Факты / Украина / Общество

Пожар в Одессе – полный список жертв

По состоянию на 12 декабря из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Число жертв в результате пожара возросло до 16.

Пожар в Одессе – полный список жертв

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр опубликовал список пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Во время пожара всего пострадало 47 человек, из которых 16 погибло.

Список погибших: 

  • 5 декабря -Бабенко Ксения Аркадьевна, 16 лет, умерла в ГКБ №1.
  • 5 декабря – Бортюк Анна Леонидовна, 1976 г. р., преподаватель.
  • 5 декабря – Коваль Марионелла Дмитриевна, 1963 г. р, секретарь колледжа.
  • 6 декабря – Трофимчук Кирилл Игоревич, 2003 г. р.
  • 7 декабря -Третякова Наталья Алексеевна, 1971 г. р, преподаватель.
  • 7 декабря – Беженара Елена Валерьевна 1995 г. р, лаборант колледжа
  • 7 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
  • 7 декабря -Шатохин Сергей Николаевич умер в ГКБ №1.
  • 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
  • 8 декабря – 1 тело (проводится экспертиза).
  • 9 декабря – 1 личность устанавливается;
  • 9 декабря – Иванович Галина Валентиновна, 1954 г. р, заместитель директора института.
  • 11 декабря – Соловей Вера Дмитриевна, 04.02.1951 г. р.
  • 11 декабря – 1 личность устанавливается.
  • 11 декабря – Тарасова Наталья Васильевна, 15.07.1959 г. р.
  • 11 декабря – 1 личность устанавливается.
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Медицинскую помощь оказывали 33 лицам: 18 подростков, 15 взрослых.

На стационарном лечении находятся 10 человек, из которых 7 взрослых и 3 ребенка.

Правоохранительные органы и судебно-медицинская экспертиза осуществляют идентификацию погибших, из них:

  • 2 человека умерли в больнице;
  • 7 человек идентифицированы вероятно – осуществляются экспертизы;
  • 5 человек идентифицированы;
  • 2 человека – устанавливаются.

Напомним, 4 декабря в колледже в Одессе вспыхнул пожар. Погибла студентка учебного заведения. Около 19.30 спасателям удалось потушить пожар. После этого они начали поиски тел погибших.

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