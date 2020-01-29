Из-за тумана: в Киеве не смог сесть самолет из Варшавы

Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту Киев (Жуляны) из-за тумана.
Самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1.20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили. Остальные ночных рейсов – по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.
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В пресс-службе аэропорта связали отмены рейса с погодными условиями.
– Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт … Наш аэропорт работает, – рассказала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко.
Ранее на трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто.
Фото: аэропорт Киев
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