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Факты / Украина

Из-за тумана: в Киеве не смог сесть самолет из Варшавы

Самолет польской авиакомпании LOT, летевший из Варшавы в Киев, не стал приземляться в международном аэропорту Киев (Жуляны) из-за тумана.

Самолет рейса LO755 должен был приземлиться в 1.20, но на сайте аэропорта значится, что его отменили. Остальные ночных рейсов – по графику, а утренний самолет из Запорожья задерживается.

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В пресс-службе аэропорта связали отмены рейса с погодными условиями.

– Экипаж принимает решение, оценивая погодные условия. Экипаж может менять аэропорт … Наш аэропорт работает, – рассказала пресс-секретарь аэропорта Галина Богданенко.

Ранее на трассе Одесса-Киев из-за тумана столкнулись 11 авто.

Фото: аэропорт Киев 

Источник: Украинская правда

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