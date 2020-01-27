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Факты / Мир

Детей и чемоданы выносили на руках: в Иране самолет выкатился со взлетной полосы

Иранский пассажирский самолет со 135 людьми на борту соскользнул с взлетно-посадочной полосы и выехал на дорогу с все еще убранными колесами. К счастью, никто не пострадал.

Фотографии и видео с места происшествия показывают, что самолет Caspian Airlines приземлился посреди дороги, с интенсивным движением и пешеходами с обеих сторон. Самолет, лежащий на животе, кажется практически неповрежденным.

Детей и чемоданы выносили на руках: в Иране самолет выкатился со взлетной полосы / 4 фотографии

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Пассажиры помогали друг другу выходить из самолета с одним проходом, неся детей и чемоданы. Некоторые вышли через главные двери, а другие выбрались из аварийных выходов на крылья самолета.

Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб. Пожарные разбрызгивают воду на самолет.

Причина инцидента все еще расследуется.

Ранее в Афганистане ракета попала в вертолет из Молдовы. В результате пострадали украинцы.

Источник: CNN

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