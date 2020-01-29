Через туман: у Києві не зміг сісти літак з Варшави

Літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.
Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1.20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується.
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У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.
– Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює, – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко
Раніше на трасі Одеса-Київ через туман зіштовхнулися 11 авто.
Фото: аеропорт Київ
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