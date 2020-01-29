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Факти / Україна

Через туман: у Києві не зміг сісти літак з Варшави

Літак польської авіакомпанії LOT, що летів із Варшави до Києва, не став приземлятися в міжнародному аеропорту Київ (Жуляни) через туман.

Літак рейсу LO755 мав приземлитися о 1.20, але на сайті аеропорту значиться, що його скасували. Решта нічних рейсів – за графіком, а ранковий літак із Запоріжжя затримується.

Читайте: Дітей та валізи виносили на руках: в Ірані літак викотився зі злітної смуги

У пресслужбі аеропорту пов’язали скасування рейсу з погодними умовами.

– Екіпаж ухвалює рішення, оцінюючи погодні умови. Екіпаж може змінювати аеропорт… Наш аеропорт працює, – розповіла речниця аеропорту Галина Богданенко

Раніше на трасі Одеса-Київ через туман зіштовхнулися 11 авто.

Фото: аеропорт Київ 

Джерело: Українська правда

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