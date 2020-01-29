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Факты / Украина / Бизнес и финансы

НБУ на 29 января повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины на 29 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,72 грн за доллар, что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Читайте: Курс доллара, цены и мировой кризис: прогноз экспертов на 2020 год

Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 24,7204 грн за 1 доллар.

Евро остановился на уровне 27,2 грн.

Источник: НБУ

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