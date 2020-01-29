Национальный банк Украины на 29 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,72 грн за доллар, что на 13 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
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Официальный курс гривны к доллару на 29 января установлен на таком уровне: 24,7204 грн за 1 доллар.
Евро остановился на уровне 27,2 грн.
Напомним, в МВФ назвали три причины, которые влияют на укрепление гривны.
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