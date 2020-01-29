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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ на 29 січня підвищив офіційний курс долара

Національний банк України на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 грн за долар, що на 13 копійок більше, порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Читайте: Курс долара, ціни та світова криза: прогноз експертів на 2020 рік

Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 грн за 1 долар.

Євро зупинилось на рівні 27,7 грн.

Джерело: НБУ

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