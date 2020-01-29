Національний банк України на 29 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,72 грн за долар, що на 13 копійок більше, порівняно з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
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Офіційний курс гривні до долара на 29 січня встановлено на такому рівні: 24,7204 грн за 1 долар.
Євро зупинилось на рівні 27,7 грн.
Нагадаємо, в МВФ назвали три причини, які впливають на зміцнення гривні.
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