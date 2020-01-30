Дві платіжки і субсидія готівкою: як платити за газ у 2020

З січня 2020 року українці отримуватимуть за газ відразу дві платіжки. У них окремо буде прописана ціна за спожитий газ, а окремо – за його транспортування.

Раніше ціну за природний газ, торгову націнку, транспортування і розподіл сумували і споживачі отримували одну платіжку. Але у 2019 році в Україні ухвалили закон про анбандлінг, який передбачає відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобування і постачання природного газу та електричної енергії.

Як тепер українці платитимуть за газ, як часто це потрібно буде робити і що робити тим, хто не отримав платіжки за розподіл – читайте на Фактах ICTV.