Чому прийшло дві платіжки за газ і що вони означають
Одну платіжку щомісяця присилатиме постачальник газу. У ній прописана сума за кубометри, які ви спожили. Розраховуючи цю суму, постачальник включає вартість газу, гроші за його транспортування, розподіл і торгівельну надбавку.
З лютого в рахунках за спожитий у січні газ вже не буде суми за розподіл.
Друга платіжка – від оператора газорозподільних мереж. У ній вказана сума, яку потрібно заплатити за те, що вам доставили газ.
Важливо розуміти, що це не додаткові кошти. Просто раніше вони були включені до однієї платіжки, а тепер їх звідти вилучили.
Список компаній, які займаються доставкою газу у регіонах:
- Вінницягаз
- Волиньгаз
- Дніпрогаз
- Дніпропетровськгаз
- Донецькоблгаз
- Житомиргаз
- Закарпатгаз
- Запоріжгаз
- Івано-Франківськгаз
- Київгаз
- Київоблгаз
- Криворіжгаз
- Львівгаз
- Миколаївгаз
- Полтавагаз
- Рівнегаз
- Сумигаз
- Тернопільгаз
- Тернопільміськгаз
- Тисменицягаз
- Харківгаз
- Харківміськгаз
- Хмельницькгаз
- Чернівцігаз
- Чернігівгаз
Що робити, якщо прийшла тільки одна платіжка
У січні не всі газороздільні компанії встигли зробити два рахунки. Споживачі можуть отримати платіжки в лютому одразу за два місяці.
Але, якщо ви отримали першу платіжку, то потрібно оплатити її. А вже наступного місяця ви отримаєте другу платіжку, у якій буде вказана сума доставки газу за два місяці.
Скільки доведеться платити
Для розрахунку плати за розподіл газу за основу береться обсяг споживання газу протягом попереднього газового року, який триває з 1 жовтня по 30 вересня.
Загальний обсяг газу, спожитого за попередній газовий рік, множиться на тариф на розподіл – це є річна плата за розподіл газу. Річна плата ділиться на 12 рівних щомісячних платежів, які сплачуються щомісячно протягом року.
З початку року тариф становить від 0,28 до 1,99 грн за куб. м на місяць в залежності від регіону. А з 1 липня 2020 року – від 0,28 до 2,73 грн за куб. м газу на місяць.
Для домогосподарств з плитою та колонкою, які використовують 170 куб. м газу на рік, або 14-15 куб. м на місяць, щомісячний платіж за доставку не буде перевищувати 16 грн.
У іншій платіжці, яку ви повинні оплатити, прописана сума за кубометри, які були спожиті за місяць.
Коли потрібно платити
За розподіл газу доведеться платити щомісяця.
Послуги розподілу газу необхідно сплатити до 20-го числа поточного місяця.
За саме блакитне паливо газопостачальні компанії зазвичай просять розраховуватися протягом п’яти робочих днів з моменту отримання рахунку.
Як платити за газ без лічильника
Ті, хто не має лічильника на газ, сплачуватимуть доставку того обсягу газу, який був ними спожитий впродовж газового року. Він враховуватиме споживання всіма членами родини, але в окремій платіжці.
Тобто, якщо у вас немає лічильника, то облгаззбути продовжують робити розрахунки і виставляти квитанції за показами загальнобудинкових приладів обліку.
Якщо ви не згодні і хочете сплачувати лише за себе, а не за сусіда, звертайтеся до облгазу із вимогою встановити індивідуальний лічильник.
Як платити, якщо у вас є субсидії
Відтепер рахунки за газ не відображають субсидії, оскільки вони виплачуються готівкою. Відповідно, споживач отримує субсидію і оплачує комунальні послуги.