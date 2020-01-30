Детективи НАБУ (Національного антикорупційного бюро) під керівництвом САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) та ДПСУ (Державної прикордонної служби України) затримали трьох осіб за спробою дати хабар у розмірі $5 млн голові Фонду державного майна України (ФДМ) Дмитру Сенниченко.

Злочинців спіймали на гарячому безпосередньо після надання першої частини хабаря розміром $50 тис.











Голові Фонду держмайна пропонували $5 млн хабара за крісло директора ОПЗ / 3 фотографии

Слідство за даною справою було розпочато ще у листопаді 2019 року за заявою Сенниченка.

Злочинці планували дати Сенниченку $5 млн в обмін на призначення “своєї людини” на посаду директора ВАТ Одеський припортовий завод, більш як 99% якого належить державі.

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Директором мав стати дехто Валерій, після призначення якого повинна була відновитись робота заводу із компанією ВЕК за давальницькою схемою.

ТОВ ВЕК – Всеукраїнська Енерго Компанія – співпрацювала із ОПЗ ще у 2017 році. Відомо, що власниками ВЕК є Віталій Колесников і Зоя Пржедецька.

Компанія займалась переробкою газу у міндобрива, для чого також було залучено Укргазтранс. Вже у 2018 році через заборгованість у понад 400 млн грн, ВЕК припинила свою роботу.

У 2019 році ОПЗ отримав нового давальця – ТОВ Агро Газ Трейдинг. Договір між ними дійсний до квітня 2020 року.

Зараз ОПЗ бачить єдину можливість продовжувати свою роботу тільки на давальницьких умовах. Однак голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявив про потребу приватизації ОПЗ, підготовка до якої уже розпочалась.

Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, що приватизує Україна у 2020.

Фото: НАБУ