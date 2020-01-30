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Факти / Україна

Негода в Україні: без світла залишились близько 400 населених пунктів

У восьми областях України знеструмило 397 населених пунктів.

Така ситуація склалася через негоду в країні, яка спостерігалася в ніч на 30 січня.

Через сильний вітер та опади проблеми з подачею струму спостерігаються у таких областях:

  • Полтавська (201 населений пункт без світла);
  • Чернігівська (88 населених пунктів);
  • Сумська (72 населених пункти);
  • Кіровоградська (10 населених пунктів);
  • Донецька (10 населених пунктів);
  • Черкаська (вісім населених пунктів);
  • Дніпропетровська (шість населених пунктів);
  • Запорізька (два населених пункти).

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Через пориви вітру було знеструмлено три насосні станції у місті Лисичанськ в Луганській області.

Внаслідок цього без водопостачання залишилося близько 23 тис. абонентів. До робіт з відновлення залучили бригаду КП Лисичанськ водоканал.

До слова, через потужний ураган у Чехії залишилися без світла близько 15 тис. домогосподарств.

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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