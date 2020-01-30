Негода в Україні: без світла залишились близько 400 населених пунктів

У восьми областях України знеструмило 397 населених пунктів.
Така ситуація склалася через негоду в країні, яка спостерігалася в ніч на 30 січня.
Через сильний вітер та опади проблеми з подачею струму спостерігаються у таких областях:
- Полтавська (201 населений пункт без світла);
- Чернігівська (88 населених пунктів);
- Сумська (72 населених пункти);
- Кіровоградська (10 населених пунктів);
- Донецька (10 населених пунктів);
- Черкаська (вісім населених пунктів);
- Дніпропетровська (шість населених пунктів);
- Запорізька (два населених пункти).
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Через пориви вітру було знеструмлено три насосні станції у місті Лисичанськ в Луганській області.
Внаслідок цього без водопостачання залишилося близько 23 тис. абонентів. До робіт з відновлення залучили бригаду КП Лисичанськ водоканал.
До слова, через потужний ураган у Чехії залишилися без світла близько 15 тис. домогосподарств.