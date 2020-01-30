Олег Катющенко, із фотографією якого в Києві з’явилися проросійські білборди, не причетний до їхнього розміщення.

Про це заявила його дружина Інна Катющенко.

Жінка запевняє, що не знає, хто причетний до розміщення провокаційних білбордів у столиці, але її чоловік тут ні до чого. Пошуком замовників цього злочину займається поліція, додала дружина Катющенка.

Катющенко також подякувала поліції та комунальним службам, які допомогли оперативно зняти провокаційну рекламу.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондрієвського, білборди розмістили незаконно.

Хто такий Олег Катющенко

За даними з інтернету Катющенко є бізнесменом і засновником будівельної компанії Holly Industrial. З 2011 року компанія спеціалізується на будівництві, а також відновленні котеджів, офісних та історичних будівель.

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Людина з таким ім’ям і прізвищем зареєстрована в Києві з 2002 року як ФОП, основний вид діяльності якого – оренда та управління власною або орендованої нерухомістю.

Як повідомлялося, на вулицях Києва вночі на 30 січня з’явилися білборди із зображенням Катющенка та підписом – “Россия – наш главный стратегический партнер”.

Фото: КМДА