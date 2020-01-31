Україна замовила чотири тест-системи для виявлення коронавірусу

Виконувач обов’язків генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін під час прес-конференції заявив, що зараз не тільки Україна, але і весь світ чекають постачання тест-систем для виявлення нового типу коронавірусу.

Україна замовила чотири таких системи. Їх ще не отримали, оскільки зараз тільки розробляють тест-системи. Вони знаходяться на фінальному етапі перевірки і тестування.

– Перше постачання – один комплект на 100 досліджень – буде в нацлабораторії. Наступні розподілятимемо на регіональному рівні, якщо це знадобиться. Ми замовили чотири тест-системи. Спочатку буде поставлена ​​одна, а потім – три системи, – сказав Кузін.

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У свою чергу, заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль заявив, що в кожному регіоні України працює координатор, який вирішує питання щодо випадків можливого захворювання новим типом коронавірусу.

До слова, в Італії зафіксували перші випадки захворювання новим типом коронавірусу, спалах якого спостерігається у Китаї.