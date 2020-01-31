Законопроект об электронных трудовых книжках уже в Раде – Дубилет

Законопроект об электронных трудовых книжках уже готов и ждет голосования в Верховной Раде.

Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил в эфире Свободы слова Савика Шустера.

– Сейчас законопроект уже ждет в Верховной Раде. Я очень надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован и сразу на следующий день после публикации украинцы смогут иметь опцию на использование электронных трудовых книжек, – заявил он.

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Как сообщалось, после введения инновации запрета на бумажные трудовые книжки не будет.