Законопроект щодо електронних трудових книжок вже у Раді – Дубілет

Законопроект про електронні трудові книжки вже готовий та чекає на голосування у Верховній Раді.
Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.
– Зараз законопроект вже чекає у Верховній Раді. Я дуже сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований і одразу на наступний день після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок, – заявив він.
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Як повідомлялося, після введення інновації заборони на паперові трудові книжки не буде.
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