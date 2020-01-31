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Факти / Україна

Законопроект щодо електронних трудових книжок вже у Раді – Дубілет

Законопроект про електронні трудові книжки вже готовий та чекає на голосування у Верховній Раді.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет заявив в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

– Зараз законопроект вже чекає у Верховній Раді. Я дуже сподіваюсь, що протягом лютого він буде проголосований і одразу на наступний день після публікації українці зможуть мати опцію на використання електронних трудових книжок, – заявив він.

Читайте: Коронавірус помре на такій роботі: в Україні мітинги проти нового Трудового кодексу

Як повідомлялося, після введення інновації заборони на паперові трудові книжки не буде.

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