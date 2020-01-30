В Киеве под стенами Кабинета министров Украины собрался митинг против законопроекта О труде.

Протестовать вышли представители профсоюзов, некоторых политических партий и общественных организаций.

Люди держат в руках плакаты с надписями: “Законопроект О труде – это когда: работай, сколько скажут, получай, что заплатят”, “Красная карточка закону о труде”, “Даже коронавирус умрет на такой работе”.



























Коронавирус умрет на такой работе: в Украине митинги против законопроекта О труде / 7 фотографий

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Профсоюзы подготовили резолюцию, в которой требуют:

немедленно отклонить антинародные законопроекты О труде (№2708) и Об обеспечении профсоюзной деятельности (№ 2681);

начать в формате трехстороннего социального диалога работу над трудовой реформой совместно с профсоюзами, объединениями работодателей и при участии экспертов Международной организации труда.

Митинги проходят также в Запорожье, Николаеве, Виннице, Кривом Роге, Львове, Днепре.

Подробнее о новом Трудовом кодексе и о том, что он предусматривает, можно прочитать в нашем материале.

Фото: Игорь Сабий, Vasyl Pekhno