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Факты / Украина

Коронавирус умрет на такой работе: в Украине митинги против законопроекта О труде

В Киеве под стенами Кабинета министров Украины собрался митинг против законопроекта О труде.

Протестовать вышли представители профсоюзов, некоторых политических партий и общественных организаций.

Люди держат в руках плакаты с надписями: “Законопроект О труде – это когда: работай, сколько скажут, получай, что заплатят”, “Красная карточка закону о труде”, “Даже коронавирус умрет на такой работе”.

Коронавирус умрет на такой работе: в Украине митинги против законопроекта О труде / 7 фотографий

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Профсоюзы подготовили резолюцию, в которой требуют:

  • немедленно отклонить антинародные законопроекты О труде (№2708) и Об обеспечении профсоюзной деятельности (№ 2681);
  • начать в формате трехстороннего социального диалога работу над трудовой реформой совместно с профсоюзами, объединениями работодателей и при участии экспертов Международной организации труда.

Митинги проходят также в Запорожье, Николаеве, Виннице, Кривом Роге, Львове, Днепре.

Фото: Игорь Сабий, Vasyl Pekhno

 

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