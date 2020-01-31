Зеленський доручив створити штаб для недопущення поширення коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з оголошенням надзвичайного стану міжнародного значення через глобальний спалах нового коронавірусу поставив ряд завдань Кабміну для посилення заходів із недопущення потрапляння китайського коронавірусу.

Також він вимагає створити при Кабміні штаб для недопущення поширення коронавірусу в Україні.

У Росії зафіксували два перші випадки зараження вірусною інфекцією, викликаною новим типом коронавірусу nCoV.

Читайте: У Великій Британії підтвердили два випадки захворювання на коронавірус

Стан двох хворих стабільний, без клінічних проявів та температури.

За минулу добу, 30 січня, число жертв коронавірусу 2019 nCoV збільшилося до 213 осіб, 204 з них загинули в епіцентрі епідемії, провінції Хубей. Число тих, що заразилися досягло 9 356 людей.

Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.