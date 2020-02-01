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Факты / Украина / Общество

Когда в Украину придет весна: предсказания сурка Тимка

В Харькове сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары предсказал приход весны в 2020 году.

Бабак Тимко

– Сурок Тимка предсказал, что весна придет через шесть недель. А еще, что следующая зима будет такая же бесснежная, как и нынешняя, – говорится в прогнозе.

После предсказаний Тимку подарили букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Ранее Факты ICTV писали Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года.

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