Когда в Украину придет весна: предсказания сурка Тимка

В Харькове сурок Тимка III, который живет на биологической станции в селе Гайдары предсказал приход весны в 2020 году.
– Сурок Тимка предсказал, что весна придет через шесть недель. А еще, что следующая зима будет такая же бесснежная, как и нынешняя, – говорится в прогнозе.
После предсказаний Тимку подарили букет из моркови и яблок размером с самого предсказателя.
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Ранее Факты ICTV писали Лунный календарь стрижек на февраль 2020 года.
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