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Коли в Україну прийде весна: передбачення бабака Тимка

У Харкові бабак Тимко III, який живе на біологічній станції в селі Гайдари передбачив прихід весни в 2020 році.

Бабак Тимко

– Бабак Тимко передбачив, що весна прийде через шість тижнів. А ще, що наступна зима буде така ж безсніжна, як і нинішня, – йдеться у передбаченні.

Після передбачень Тимкові подарували букет з моркви і яблук розміром з самого провісника.

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Раніше Факти ICTV писали Місячний календар стрижок на лютий 2020 року.

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