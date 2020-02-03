МОН определит сроки каникул для китайских студентов в Украине

Глава Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский заявил, что пока неизвестно, когда закончатся каникулы для китайских студентов, обучающихся в Украине.

– Информация каждый день меняется и пока невозможно назвать дату, когда закончатся каникулы, – заявил чиновник.

Он пояснил, что от СНБО поступило решение, содержащее рекомендации о приостановлении обучения для китайских студентов. Срок каникул должно определить МОН.

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– Мы знаем, что в самом Китае в провинции Хубэй тоже каникулы: кажется, до 14 февраля. Поэтому срок выберет Министерство образования.

Ситуация каждый день меняется, каждый день мы имеем оперативную информацию, и некоторые решения могут приниматься на основании тех данных, – отметил он.