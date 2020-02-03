PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

МОН визначить терміни канікул для китайських студентів в Україні

Очільник Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський заявив, що наразі невідомо, коли закінчаться канікули для китайських студентів, які навчаються в Україні.

– Інформація кожного дня змінюється і поки неможливо назвати дату, коли закінчаться канікули, – заявив чиновник.

Він пояснив, що від РНБО надійшло рішення, яке містить рекомендації щодо призупинення навчання для китайських студентів. Термін канікул має визначити МОН.

Читайте: В Україні затверджено список лікарень для лікування коронавірусу – МОЗ

– Ми знаємо, що в самому Китаї у провінції Хубей теж канікули: здається, до 14 лютого, тому термін обере МОН.

Ситуація кожного дня змінюється, кожного дня ми маємо оперативну інформацію, і деякі рішення можуть прийматися на підставі тих даних, – зазначив він.

Раніше Кабмін затвердив план щодо запобігання спалаху коронавірусу в Україні.

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка