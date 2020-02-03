МОН визначить терміни канікул для китайських студентів в Україні

Очільник Директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський заявив, що наразі невідомо, коли закінчаться канікули для китайських студентів, які навчаються в Україні.

– Інформація кожного дня змінюється і поки неможливо назвати дату, коли закінчаться канікули, – заявив чиновник.

Він пояснив, що від РНБО надійшло рішення, яке містить рекомендації щодо призупинення навчання для китайських студентів. Термін канікул має визначити МОН.

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– Ми знаємо, що в самому Китаї у провінції Хубей теж канікули: здається, до 14 лютого, тому термін обере МОН.

Ситуація кожного дня змінюється, кожного дня ми маємо оперативну інформацію, і деякі рішення можуть прийматися на підставі тих даних, – зазначив він.