Ситуация на Донбассе: 12 обстрелов и двое раненых

На Донбассе за 3 февраля зафиксировано 12 вражеских обстрелов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток боевики совершили восемь обстрелов позиций ВСУ – возле Павлополя, Опытного, Авдеевки и Песков.

Еще четыре раза оккупанты открывали огонь в районе ответственности группировки Север – под Новотошковским, Ореховым и Новолуганским.

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– Вчера, 3 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник был ранен, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение, – говорится в сообщении штаба ООС.

С начала суток 4 февраля оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, ранее Факты ICTV писали, что на днях на Донбассе погибла военный медик.