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Факты / Украина / Общество

Боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб, другой – подорвался

1 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военнослужащий, еще один боец получил ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Боевики обстреливали позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Стреляли вблизи Красногоровки, в районе Марьинки, у Васильевки, рядом с н.п. Пески и в районе Невельского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север восемь вражеских обстрелов зафиксировали возле н.п. Луганское, Орехово, Новотошковское, близ Невельского и Катериновки.

Напомним, в  зоне боевых действий на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибла старший боевой медик одного из подразделения Объединенных сил Клавдия Сытник.

Источник: Штаб ООС

Фото: УНИАН

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