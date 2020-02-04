Ситуація на Донбасі: 12 обстрілів та двоє поранених

На Донбасі за 3 лютого зафіксовано 12 ворожих обстрілів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід бойовики здійснили вісім обстрілів позицій ЗСУ – поблизу Павлополя, Опитного, Авдіївки та Пісків.

Ще чотири рази окупанти відкривали вогонь у районі відповідальності угруповання Північ – під Новотошківським, Оріховим та Новолуганським.

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– Вчора, 3 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один український захисник був поранений, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове ураження, – йдеться у повідомленні штабу ООС.

З початку доби 4 лютого окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що днями на Донбасі загинула військовий медик.