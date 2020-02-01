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Факты / Украина / Общество

Осколочное ранение в грудь: на Донбассе погибла военный медик

В зоне боевых действий на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибла старший боевой медик одного из подразделения Объединенных сил Клавдия Сытник.

Медик попала под обстрел и погибла от осколочных ранений при поставке медикаментов на позицию.

– С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 1 февраля, в результате преступных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск по позициям украинских защитников вблизи Новотошковское, погибла старший боевой медик одного из подразделений Объединенных сил, – сообщили в штабе.

– В Попаснянском районе Луганской погибла 33-летняя женщина. Медик доставляла на позицию лекарства и получила осколочные ранения грудной клетки, несовместимые с жизнью.

Глубокие соболезнования родным и близким, – отметили в Офисе президента.

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Блогер Назар Приходько сообщил, что Клавдия Сытник погибла от осколочного ранения в грудь.

– К сожалению, информация о гибели девушки-медика подтвердилась. Это – 33-летняя Клавдия Сытник. Погибла от осколочного ранения в грудь. Как больно. Очень больно. Покойся с миром, Героиня, – написал Приходько.

Ранее на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое получили боевые травмы.

Источник: Штаб ООС

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