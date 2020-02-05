Мы прекращаем практику коррупционных схем – председатель Госрезерва Я. Погорелый

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) сообщил об аресте подозреваемого, обвиняемого в попытке дать взятку руководителю Государственного агентства резерва.

По информации следствия, подозреваемый пытался договориться о сохранении на должности руководителя государственной организации и склонял чиновника к получению неправомерной выгоды.

– В пятницу, 31 января подозреваемого задержали совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Чиновник Госрезерва разработал схему, которая бы нанесла ущерб государству более чем на 100 млн грн, – сообщил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.

В частности, глава ведомства отметил, что подозреваемый предлагал ему “закрыть глаза” на реализацию по заниженной (в четыре раза) цене товаров, подлежащих реализации в рамках разбронирования, а выгоду, которая бы составляла примерно 60-70 млн разделить между участниками схемы.

Кроме того, в планах задержанного чиновника была реализация (также по заниженной цене) 9 тыс. тонн качественного зерна, которое является собственностью государства.

– Я никогда не соглашусь на участие в любых проектах, которые могут нанести ущерб государству. Еще раз подчеркиваю – о любом предложении подобного характера будут уведомлены соответствующие правоохранительные органы, – отметил Ярослав Погорелый, председатель Государственного агентства резерва Украины.

Получив такое предложение, председатель Госрезерва сообщил об этом в правоохранительные органы, по его заявлению начали расследование.

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Правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи председателю Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе как плату за услугу.

Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили на горячем. Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление других случаев противоправной деятельности начальника управления Госрезерва и руководителей предприятий, входящих в сферу управления органа.

К слову, детективы НАБУ под руководством САП и ГПСУ задержали трех человек за попытку дать взятку в размере $5 млн главе Фонда государственного имущества Украины (ФГИ) Дмитрию Сенниченко.

Источник: Госрезерв