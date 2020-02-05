Ми припиняємо практику корупційних схем – голова Держрезерву Я. Погорілий

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повідомив про арешт підозрюваного, якого звинувачують у спробі дати хабар очільнику Державного агентства резерву.

За інформацією слідства, підозрюваний намагався домовитися про збереження на посаді керівника державної організації і схиляв чиновника до отримання неправомірної вигоди.

– У п’ятницю, 31 січня підозрюваного було затримано спільно з детективами Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Головного управління щодо боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ. Чиновник Держрезерву розробив схему, яка б нанесла збитків державі на понад 100 млн грн, – повідомив Ярослав Погорілий – голова Державного агентства резерву України.

Зокрема, голова відомства зазначив, що підозрюваний пропонував йому “закрити очі” на реалізацію за заниженою (в чотири рази) ціною товарів, які підлягали реалізації в рамках розбронювання, а вигоду, яка би становила приблизно 60-70 млн розділити між учасниками схеми.

Окрім того, в планах затриманого чиновника була реалізація (також за заниженою ціною) 9 тис. тон якісного зерна, яке є власністю держави.

– Я ніколи не погоджуся на участь у будь-яких проектах, які можуть нанести збитки державі. Ще раз наголошую – про будь-яку пропозицію подібного характеру будуть повідомлені відповідні правоохоронні органи, – зазначив Ярослав Погорілий, голова Державного агентства резерву України.

Отримавши таку пропозицію, голова Держрезерву повідомив про це правоохоронні органи, які за його заявою розпочали розслідування.

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Правоохоронці зафіксували кілька випадків одержання підозрюваним неправомірної вигоди від керівників підприємств нібито для подальшого передання голові Держрезерву. При чому, 20% від цієї суми начальник управління залишав собі як плату за послугу.

Під час передання одного з таких траншів начальника управління викрили на гарячому. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення інших випадків протиправної діяльності начальника управління Держрезерву та керівників підприємств, що входять до сфери управління органу.

До слова, детективи НАБУ під керівництвом САП та ДПСУ затримали трьох осіб за спробою дати хабар у розмірі $5 млн голові Фонду державного майна України (ФДМ) Дмитру Сенниченку.

Джерело: Держрезерв