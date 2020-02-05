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Факты / Украина

Реакция 1+1 на обыски СБУ

Медиа-группа 1+1 сообщила, что пока ей неизвестны причины проведения обысков Службой безопасности Украины в одном из ее офисов.

По информации медиа-группы, обыски проводят в помещении редакции программы Гроші.

– Примечательно, что за все время существования независимой Украины это первый обыск, который проводится в 1+1 медиа. Мы можем только предположить, что он связан с обличительной деятельностью программы.

Мы возмущены и обеспокоены тем, что на нарушения, которые обличает редакция, реакции в большинстве случаев нет, однако журналисты сами стали заложниками своей обличительной деятельности, – говорится в заявлении 1+1 медиа.

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В группе также выразили надежду на то, что обыски связаны с вопросом национальной безопасности.

Согласно заявлениям СБУ, обыски в офисе 1+1 медиа не связаны с деятельностью телеканала.

Напомним, в СБУ сообщили, что обыски в одном из офисов медиа-группы 1+1 осуществляются по решению суда.

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