Реакція 1+1 на обшуки СБУ

Медіа-група 1+1 повідомила, що наразі їй невідомі причини проведення обшуків Службою безпеки України в одному з її офісів.
За інформацією медіа-групи, обшуки проводять у приміщенні редакції програми Гроші.
– Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в 1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми.
Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності, – йдеться у заяві 1+1 медіа.
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У групі також висловили сподівання на те, що обшуки пов’язані із питанням національної безпеки.
Згідно із заявами СБУ, обшуки в офісі 1+1 медіа не пов’язані із діяльністю телеканалу.
Нагадаємо, в СБУ повідомили, що обшуки в одному з офісів медіа-групи 1+1 здійснюються за рішенням суду.