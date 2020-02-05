Реакція 1+1 на обшуки СБУ

Медіа-група 1+1 повідомила, що наразі їй невідомі причини проведення обшуків Службою безпеки України в одному з її офісів.

За інформацією медіа-групи, обшуки проводять у приміщенні редакції програми Гроші.

– Примітно, що за весь час існування незалежної України це перший обшук, який проводиться в 1+1 медіа. Ми можемо тільки припустити, що він пов’язаний з викривальною діяльністю програми.

Ми обурені та стурбовані тим, що на порушення, які викриває редакція, реакції у більшості випадків немає, натомість журналісти самі стали заручниками своєї викривальної діяльності, – йдеться у заяві 1+1 медіа.