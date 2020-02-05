Развитие индустриального парка Белая Церковь очень важно для Киевщины – Чернышов

Киевская область должна стать витриной Украины для инвесторов, и этому непосредственно способствует деятельность индустриального парка Белая Церковь Василия Хмельницкого.

Об этом заявил председатель Киевской облгосадминистрации Алексей Чернышов, комментируя масштабирование парка во время торжественной закладки капсулы времени на территории будущего логистического депо компании Новая почта.

– Для инвестиционного развития Киевщины мы планируем и ставим своей целью превратить область в витрину Украины. Поэтому для нас очень важно развитие этого комплекса (индустриального парка Белая Церковь, – Ред.). Для преобразования Киевской области в витрину Украины нужны мощные, весомые инвестиции – как зарубежные, так и украинские. Мы их не различаем и планируем заниматься каждым инвестором, который обратит внимание на такой яркий регион, как Киевщина. Индустриальные парки для Киевской области – это фундамент развития, создание новых рабочих мест и привлечение инвестиций. Я рад поздравить с сегодняшним событием. Наши потомки это оценят, – подчеркнул глава Киевской ОГА.

В торжественном событии, посвященном партнерству индустриального парка Белая Церковь и компании Новая Почта, приняли участие инвесторы, бизнесмены и руководители области.

Основатель парка и компании UFuture Василий Хмельницкий подчеркнул, что новое современное логистическое депо Новая Почта начнет работу осенью 2020 года. Всего, по его словам, индустриальный парк Белая Церковь может разместить на своей территории около 30 заводов.

– Мы создаем условия для иностранных и украинских инвесторов. Сегодня Новая почта вместе с нами здесь, в парке. Мы, конечно, очень этому рады, ведь это действительно инновационная компания. Мы строим новое логистическое депо, которое надеемся запустить уже осенью. Это будет показательный пример для наших и зарубежных инвесторов, что индустриальные парки являются драйвером экономики. Мы предоставляем инвесторам всю необходимую инфраструктуру и способствуем успеху предпринимателей. И что крайне важно, создаются новые рабочие места. Чтобы наша молодежь не выезжала работать в Польшу и Германию, мы должны создавать условия для их комфортной работы здесь, дома. Конечно, новые заводы автоматизированы, но все равно каждый из них создает десятки рабочих мест. На этой территории можно принять 25-30 заводов, – отметил Василий Хмельницкий.

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Индустриальный парк Белая Церковь – один из проектов холдинговой компании UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого.

Сейчас на территории парка началось строительство нового логистического автоматизированного депо курьерской доставки грузов компании Новая Почта. Согласно проекту, общая площадь помещений составит более 3,9 тыс. м², а стоимость объекта превысит $5 млн.

Почтовый оператор Новая почта стал шестым резидентом индустриального парка. Сейчас здесь работает завод по изготовлению электрофурнитуры Plank Electrotechnic, идет строительство двух промышленных боксов общей площадью 9 тыс. м² и логистического комплекса по хранению и переработке зерновых культур.

Кроме того, проектируется завод по разработке и производству электротехнических щитов и систем автоматизации.