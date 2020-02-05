Розвиток індустріального парку Біла Церква дуже важливий для Київщини – Чернишов

Київська область має стати вітриною України для інвесторів, і цьому безпосередньо сприяє діяльність індустріального парку Біла Церква Василя Хмельницького.

Про це заявив голова Київської облдержадміністрації Олексій Чернишов, коментуючи масштабування парку під час урочистого закладання капсули часу на території майбутнього логістичного депо компанії Нова пошта.

– Для інвестиційного розвитку Київщини ми плануємо перетворити область на вітрину України. Тому для нас дуже важливий розвиток цього комплексу (індустріального парку Біла Церква, – Ред.). Для перетворення Київської області у вітрину України потрібні потужні, вагомі інвестиції – як закордонні, так і українські. Ми їх не відрізняємо та плануємо опікуватися кожним інвестором, який зверне увагу на такий яскравий регіон, як Київщина. Індустріальні парки для Київської області – це фундамент розвитку, створення нових робочих місць і залучення інвестицій. Я радий привітати з сьогоднішньою подією. Наші нащадки це оцінять, – підкреслив голова Київської ОДА.

В урочистій події, присвяченій партнерству індустріального парку Біла Церква та компанії Нова Пошта, взяли участь інвестори, бізнесмени та очільники області. Засновник парку та компанії UFuture Василь Хмельницький підкреслив, що нове сучасне логістичне депо Нова Пошта розпочне роботу восени 2020 року. Всього, за його словами, індустріальний парк Біла Церква може розмістити на своїй території близько 30 заводів.

– Ми створюємо умови для іноземних і українських інвесторів. Сьогодні Нова пошта разом з нами тут, у парку. Ми, звичайно, дуже цьому раді, адже це дійсно інноваційна компанія. Ми будуємо нове логістичне депо, яке сподіваємося запустити вже восени. Це буде показовий приклад для наших і закордонних інвесторів, що індустріальні парки є драйвером економіки. Ми надаємо інвесторам всю необхідну інфраструктуру і сприяємо успіху підприємців. І що надважливо, створюються нові робочі місця. Для того, щоб наша молодь не виїжджала працювати до Польщі та Німеччини, ми повинні створювати умови для їх комфортної роботи тут, вдома. Звичайно, нові заводи автоматизовані, але все одно кожен з них створює десятки робочих місць. На цій території можна запустити 25-30 заводів, – зазначив Василь Хмельницький.

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Індустріальний парк Біла Церква – один з проектів холдингової компанії UFuture українського підприємця Василя Хмельницького. Наразі на території парку розпочалось будівництво нового логістичного автоматизованого депо кур’єрської доставки вантажів компанії Нова Пошта. Згідно із проектом, загальна площа приміщень складатиме понад 3,9 тис. м², а вартість об’єкта перевищить $5 млн.

Поштовий оператор Нова пошта став шостим резидентом індустріального парку. Наразі тут працює завод з виготовлення електрофурнітури Plank Electrotechnic, йде будівництво двох промислових боксів загальною площею 9 тис. м² та логістичного комплексу зі зберігання і переробки зернових культур. Крім того, проектується завод із розробки та виробництва електротехнічних щитів і систем автоматизації.