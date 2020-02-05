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Факты / Украина

В Харькове госпитализировали шестерых студентов из Китая

В Харькове госпитализировали шестерых студентов, вернувшихся из Китая.

Они находятся в Харьковской областной инфекционной больнице в специальных боксах. За госпитализированными ведется усиленное наблюдение.

Хотя коронавирус у них не подтвердился, но предполагается, что они могли контактировать с носителями инфекции. Из всех госпитализированных китайских студентов только один был из города Ухань – эпицентра инфекции.

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Большинство из студентов учатся в Харьковском авиационном институте и живут в общежитиях. В ближайшее время они будут выписаны.

В инфекционной больнице добавили, что в Харьковской области пока нет тест-систем на выявление коронавирусной инфекции.

Ранее Факты ICTV писали, что МОН определит сроки каникул для китайских студентов в Украине.

Источник: KHARKIV Today

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